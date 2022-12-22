Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий наказание за распространение карт, которые «закрывают территориальную целостность России».

Об этом пишет российское издание «Медуза» и российская служба BBC .

Так, изменения будут внесены в статью «Производство и распространение экстремистских материалов» Кодекса России об административных правонарушениях.

Согласно этому документу, за распространение карт России, на которых не обозначены Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области Украины и Крым, будет угрожать для граждан штраф до 3 тысяч рублей или арест до 15 суток, с должностных лиц будут взыскивать до 5 тысяч рублей, а юридических человек – до одного миллиона.

В случае принятия этого законопроекта под его действие может попасть любая карта, на которой временно оккупированные россиянами территории Украины не обозначены как часть России. Запрет и наказание коснутся карт и изображений, предназначенных для распространения или публичного демонстрирования.

Напомним, на северо-западе временно оккупированного Крымского полуострова в поселке Черноморское на пляже роют окопы .