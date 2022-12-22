Хорватия планирует выделить Украине почти 3 миллиона евро на покупку машин для разминирования.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
21 декабря заместитель Министра внутренних дел Украины Мэри Акопян встретилась с Чрезвычайным и полномочным Послом Республики Хорватия в Украине Аницей Джамич.
Акопян подчеркнула, что Украина нуждается в партнерской помощи в зимний период в условиях усиленных обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры.
Еще один вызов безопасности – это меры по разминированию на деоккупированных территориях.
Джамич заверила в готовности хорватской стороны оказать содействие Украине в процессах гуманитарного разминирования освобожденных территорий. Поэтому хорватская сторона планирует направить почти 3 миллиона евро на приобретение для нужд Украины машин для разминирования.
Напомним, на деоккупированных территориях Харьковщины, Херсонщины и Николаевщины тотально заминирована инфраструктура. Главная задача пиротехников там – разминирование объектов жизнеобеспечения.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Хорватия планирует выделить Украине почти 3 миллиона евро на покупку машин для разминирования.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
21 декабря заместитель Министра внутренних дел Украины Мэри Акопян встретилась с Чрезвычайным и полномочным Послом Республики Хорватия в Украине Аницей Джамич.
Акопян подчеркнула, что Украина нуждается в партнерской помощи в зимний период в условиях усиленных обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры.
Еще один вызов безопасности – это меры по разминированию на деоккупированных территориях.
Джамич заверила в готовности хорватской стороны оказать содействие Украине в процессах гуманитарного разминирования освобожденных территорий. Поэтому хорватская сторона планирует направить почти 3 миллиона евро на приобретение для нужд Украины машин для разминирования.
Напомним, на деоккупированных территориях Харьковщины, Херсонщины и Николаевщины тотально заминирована инфраструктура. Главная задача пиротехников там – разминирование объектов жизнеобеспечения.