Российские пропагандисты запустили новый фейк после встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. Якобы последний заявил о готовности Украины к диалогу о мире.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

— Вражеские медиа сообщили, что на пресс-конференции по завершении переговоров Байден заявил, что Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией, Зеленский в знак подтверждения кивнул, однако эта информация не соответствует действительности, – уверяют в СНБО.

К тому же, посол РФ в США назвал пустым звуком высказывания Белого дома об отсутствии намерения идти на конфронтацию с Россией.

– Под аплодисменты и язвительные улыбки, по сути, объявлено о необходимости продолжения «войны по доверенности» против (России – прим.)… до полной победы над нами, – сказал он.

В ЦПИ сообщают, что эти слова являются очередной попыткой дезинформации.

Напомним, вчера во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон США подтвердили предоставление современных систем ПВО Patriot. Украина призвала предоставить их для защиты от российских террористических ударов.