Сенат США в четверг утвердил поправку сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма в закон о финансировании американского правительства о конфискации активов российских олигархов и их передаче в пользу Украины.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на CNN.

— Эта поправка позволит министерству юстиции через государственного секретаря передать средства, полученные от арестованных активов олигархов или других попавших под санкции народа Украины, – прокомментировал Грэм.

Он добавил, что его инициатива «будет настоящей находкой для многострадального народа Украины» и позволит «облегчить бремя американских налогоплательщиков».

Соответствующая поправка была внесена двухпартийной группой сенаторов во главе с демократом Майклом Беннетом и республиканцем Линдси Грэмом в начале октября.

В своем проекте сенаторы предлагали наделить президента США чрезвычайными полномочиями по этому поводу и ввести новые процедуры, позволяющие конфисковать активы, приобретенные преступным путем, и направлять их на помощь Украине сроком на три года до 2025-го.

Также они предусматривают и судебные гарантии уважения права собственности, чтобы избежать обвинений в произволе: оповещение собственника имущества и возможность пересмотра решения в судебном порядке, включая апелляцию.