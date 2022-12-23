Президент США Джо Байден подписал закон об оборонном бюджете Соединенных Штатов на 2023 год на рекордные 858 миллиардов долларов. Этот документ также предусматривает 800 миллионов долларов в помощь Украине.
О подписании закона сообщили в Белом доме.
Этот документ предусматривает на оборонные программы США примерно на 45 миллиардов долларов больше, чем просил Байден, и примерно на 10% больше прошлогоднего законопроекта. Американские законодатели стремятся учесть инфляцию и повысить военную конкурентоспособность Соединенных Штатов с Китаем и Россией.
Из запланированных расходов — 800 миллионов долларов на оборонную помощь в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
Байден заявил, что этот закон дает «жизненно важные преимущества» и расширяет доступ к правосудию для военнослужащих и их семей, а также включает важные полномочия по поддержке национальной обороны США, иностранных дел и внутренней безопасности.
Он отметил, что хотя рад поддержать эти важные цели, некоторые положения закона «вызывают беспокойство». В частности, по данным СМИ, этот закон отменяет требование по вакцинации против COVID-19 для войск США. Байден выступал против этого поддержанного республиканцами положения, но в конце концов решил принять требования, чтобы добиться принятия закона.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому, что Вашингтон и его союзники будут продолжать помогать Украине в войне с РФ , удовлетворяя финансовые, гуманитарные и военные нужды.
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Президент США Джо Байден подписал закон об оборонном бюджете Соединенных Штатов на 2023 год на рекордные 858 миллиардов долларов. Этот документ также предусматривает 800 миллионов долларов в помощь Украине.
О подписании закона сообщили в Белом доме.
Этот документ предусматривает на оборонные программы США примерно на 45 миллиардов долларов больше, чем просил Байден, и примерно на 10% больше прошлогоднего законопроекта. Американские законодатели стремятся учесть инфляцию и повысить военную конкурентоспособность Соединенных Штатов с Китаем и Россией.
Из запланированных расходов — 800 миллионов долларов на оборонную помощь в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
Байден заявил, что этот закон дает «жизненно важные преимущества» и расширяет доступ к правосудию для военнослужащих и их семей, а также включает важные полномочия по поддержке национальной обороны США, иностранных дел и внутренней безопасности.
Он отметил, что хотя рад поддержать эти важные цели, некоторые положения закона «вызывают беспокойство». В частности, по данным СМИ, этот закон отменяет требование по вакцинации против COVID-19 для войск США. Байден выступал против этого поддержанного республиканцами положения, но в конце концов решил принять требования, чтобы добиться принятия закона.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому, что Вашингтон и его союзники будут продолжать помогать Украине в войне с РФ , удовлетворяя финансовые, гуманитарные и военные нужды.