Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в Болгарии, Латвии, Бахрейне и Перу.

Об этом сообщается на сайте президента.

Президент уволил Виталия Москаленко, который до этого занимал должность посла Украины в Болгарии, а на его место назначил Илащук Олесю Константиновну.

Также Зеленский назначил Куцевола Анатолия Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Латвии, к которому занимал эту должность Александр Мищенко.

Кроме того, Зеленский назначил украинским послом в Бахрейне Дмитрия Сеника. Сеник по совместительству будет выполнять полномочия чрезвычайного и полномочного посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах и граничащем с ОАЭ королевстве Бахрейн.

Президент также назначил Юрия Полюховича послом Украины в Перу.