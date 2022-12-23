Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в Болгарии, Латвии, Бахрейне и Перу.
Об этом сообщается на сайте президента.
Президент уволил Виталия Москаленко, который до этого занимал должность посла Украины в Болгарии, а на его место назначил Илащук Олесю Константиновну.
Также Зеленский назначил Куцевола Анатолия Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Латвии, к которому занимал эту должность Александр Мищенко.
Кроме того, Зеленский назначил украинским послом в Бахрейне Дмитрия Сеника. Сеник по совместительству будет выполнять полномочия чрезвычайного и полномочного посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах и граничащем с ОАЭ королевстве Бахрейн.
Президент также назначил Юрия Полюховича послом Украины в Перу.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в Болгарии, Латвии, Бахрейне и Перу.
Об этом сообщается на сайте президента.
Президент уволил Виталия Москаленко, который до этого занимал должность посла Украины в Болгарии, а на его место назначил Илащук Олесю Константиновну.
Также Зеленский назначил Куцевола Анатолия Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Латвии, к которому занимал эту должность Александр Мищенко.
Кроме того, Зеленский назначил украинским послом в Бахрейне Дмитрия Сеника. Сеник по совместительству будет выполнять полномочия чрезвычайного и полномочного посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах и граничащем с ОАЭ королевстве Бахрейн.
Президент также назначил Юрия Полюховича послом Украины в Перу.