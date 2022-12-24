Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что больницы на оккупированных территориях перегружены из-за обилия раненых россиян.

Большое количество оккупантов умирает не дождавшись помощи из-за нехватки персонала и отсутствия необходимого медицинского оборудования и препаратов.

Чтобы предотвратить дезертирство среди личного состава командование также запирает на замок легкораненых россиян.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 100 950 своих военных. Также оккупанты потеряли более 19 300 единиц техники, среди них: