В новогоднюю ночь, 31 декабря и 1 января, медицинские учреждения Николаева будут работать в обычном режиме.

Об этом сообщила «Суспільному» руководитель управления здравоохранения городского совета Ирина Шамрай.

В каждом Центре первичной медико-санитарной помощи есть графики, где указано, куда следует обращаться в выходные и праздничные дни.

— Работаем 30 декабря, это пятница, 31 декабря – это суббота, 1 января – воскресенье, дежурные будут во всех амбулаториях, как всегда, на выходных. Пациенты уже знают, как правило, куда и как обращаться, – отметила Ирина Шамрай.

Если какие-либо амбулатории по определенным обстоятельствам не будут дежурить в новогоднюю ночь, люди могут вызвать экстренную медицинскую помощь.

— Если это плановые вопросы, желательно решить к выходным. Если возникнут проблемы обслуживания, управление здравоохранения городского совета работает, обращайтесь. Мы больше тысячи обращений обработали за период войны. Поэтому это не проблема, – резюмировала Ирина Шамрай.

Напомним, из Херсона эвакуируют пациентов больниц из-за постоянных обстрелов города войсками РФ. В частности, детей, проходящих лечение в Херсонской областной клинической больнице, перевезли в Николаев.