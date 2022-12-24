Колонны российской техники утром в субботу, 24 декабря, покинули поселки Урзуф и Бабах-Тарама вблизи Мариуполя.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— После вчерашнего прилета утром колонны оккупантов покинули поселки Урзуф и Бабах-Тарама. Частично отправились в сторону Мариуполя, отчасти оттянулись подальше от линии потенциального поражения в район с. Юрьевка, – написал он.

По его словам, около 11:00 24 декабря в Урзуфе снова раздались взрывы.

Напомним, в Мариуполе кафиры начали разрушать мемориал , возведенный в честь мариупольцев – защитников Украины, хотят установить памятник персонажу российской истории Александру Невскому на коне.