Силы обороны, скорее всего, уже вскоре смогут освободить от захватчиков Кинбурнскую косу, единственную оккупированную территорию Николаевской области.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Freedom.

По ее словам, ситуация на Кинбурнской косе остается сложной – российские военные перебрасывают туда силы по сухопутному участку.

- Но мы продолжаем свою работу и я уверена, что очень скоро сможем отчитываться и озвучить то, что Николаевская область полностью деоккупирована, - сказала Наталья Гуменюк.

Также стало известно, что с территории Кинбурнской косы в Николаевской области российские оккупанты вывезли 37 гражданских. Людей «эвакуировали» против их воли.

Напомним, ВСУ пока не установили контроль над Кинбурнской косой. Россияне там осуществляют перегруппировку. Несмотря на это, ситуация на Кинбурнской косе контролируется.