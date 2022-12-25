Вооруженные Силы Украины замедлили продвижение россиян в Бахмуте, противник может инициировать оперативную паузу.

Об этом сообщили в строительстве Института изучения войны (ISW).

Аналитики заявляют, что скорость продвижения РФ под Бахмутом, вероятно, замедлилась в последние дни, однако еще рано делать выводы о том, достигло ли ее наступление кульминации — в ноябре и декабре противник совершил несколько меньше атак в районе Бахмута по сравнению с октябрем.

Отмечается, что россияне, скорее всего, не смогут поддерживать темп наступления и могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу, а тяжелые потери в рядах террористов ПИК Вагнера повлияли на нынешние оперативные возможности захватчиков.

ISW пишет, что недостаток личного состава и боеприпасов в армии России не позволит ей в ближайшей перспективе сохранить нынешний высокий темп наступательных операций в районе Бахмута.

Безжалостное и дорогостоящее наступление России на Бахмут также может подорвать способность России преследовать долгосрочные цели на театре боевых действий в Донбассе, резюмировали в отчете.



