Президент Украины Владимир Зеленский до конца 2022 еще выступит перед депутатами Верховной Рады.
Об этом сообщает УП.
Тема вступления очевидна – ситуация в стране.
«Из соображений безопасности власти не анонсируют и не называют время выступления президента», - отмечает СМИ.
В прошлом году обращение Владимира Зеленского к депутатам было 1 декабря.
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Президент Украины Владимир Зеленский до конца 2022 еще выступит перед депутатами Верховной Рады.
Об этом сообщает УП.
Тема вступления очевидна – ситуация в стране.
«Из соображений безопасности власти не анонсируют и не называют время выступления президента», - отмечает СМИ.
В прошлом году обращение Владимира Зеленского к депутатам было 1 декабря.