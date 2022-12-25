Президент Украины Владимир Зеленский до конца 2022 еще выступит перед депутатами Верховной Рады.

Об этом сообщает УП.

Тема вступления очевидна – ситуация в стране.

«Из соображений безопасности власти не анонсируют и не называют время выступления президента», - отмечает СМИ.

В прошлом году обращение Владимира Зеленского к депутатам было 1 декабря.