Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала обстрелы Херсона россиянами.

В эфире национального телемарафона она отметила, что это не месть, передает РБК-Украина.

Гуменюк отметила, что оккупанты просто ненавидят всех, кто живет лучше их, а потому терроризируют украинцев.

— Я вообще не считаю, что каждый обстрел (оккупантов) является местью. Это развитие войны и военные действия, которые враг нам, скажем, предложил еще с 24 февраля с начала полномасштабного вторжения. Говорить, что они конкретно отомстили за попадание по пункту управления, они не столь ценят своих, чтобы брать по нашим. Они просто ненавидят всех живущих лучше их, - объяснила она.

По ее словам, таким образом российские оккупанты пытаются доказать своему «царю», что они якобы на что-то способны.

- Это проявление их бессилия, потому что не могут они сделать то, чего от них требует их вождь, - подытожила Гуменюк.

За прошедшие сутки россияне убили 16 мирных жителей Херсона. Еще 64 человека получили ранения разной степени тяжести.