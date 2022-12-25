Президент Владимир Зеленский снова предостерегает, что в последние дни 2022 года Россия может прибегнуть к новым обстрелам.

Об этом говорит вечернее обращение президента.

— Осталось несколько дней в этом году. Мы должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным. Россия проиграла в этом году все, но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по нашей энергетике. Я знаю, что тьма не будет мешать нам приводить оккупантов к их новым поражениям, но мы должны быть готовы к любым сценариям, - сказал Владимир Зеленский.

Президент призвал украинцев на днях прислушаться к воздушным тревогам и найти ближайший «Пункт несокрушимости».

— Еще раз поищите и запомните, где расположен ближайший «Пункт несокрушимости». Расскажите родителям, как найти «Пункт несокрушимости», если это понадобится. По всей стране открыто уже более 5,5 тысячи пунктов, - отметил он.

Зеленский уже предупреждал, что в праздничный период россияне могут активизировать свои обстрелы.