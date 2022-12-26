Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для нормализации ситуации, которая может привести к Третьей мировой, Россия должна получить максимальные «гарантии безопасности».

Об этом Дмитрий Медведев заявил в своей статье для российской газеты.

— Новые договоренности по разоружению сейчас нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация. Если мы их не получим – напряжение будет сохраняться неопределенно долго. Мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будем делать все, чтобы их не допустить, – отметил Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, единственное, что сегодня сдерживает «врагов» РФ – это «понимание, что Россия будет руководствоваться Основами государственной политики РФ в сфере ядерного сдерживания, и в случае, если возникнет реальная угроза, будет действовать согласно им».

— Беда в том, что в таком случае никто впоследствии не разберется, что это было – ответный удар или превентивный. Это, конечно, пугает западных благотворителей, долго внушавших украинскому политическому наброду иллюзию неуязвимости и безнаказанности в обмен на полное послушание. Поэтому западный мир и балансирует между горячим желанием максимально унизить, оскорбить, расчленить и уничтожить Россию, с одной стороны, и желанием избежать ядерного апокалипсиса – с другой, – заявил заместитель председателя Совбеза.

Медведев также признался, что Россия добивается прекращения существования законно избранных украинских властей.

— Мы приложим все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции (войны против Украины – прим.) были достигнуты. А отвратительный режим киевских националистов прекратил свое существование. Сегодня, кроме нас, с этой миссией не справиться больше никому, – сказал он.

Медведев неоднократно угрожал Украине применением ядерного оружия и допускал другие агрессивные высказывания. Так, в ноябре он заявил, что деоккупация Украиной своих территорий является «прямым поводом» для применения Россией ядерного оружия, а также рассказывал, что Россия сражается против сатаны и может всех отправить в геенну огненную. Он также говорил, что Киев – это якобы «русский город» и намекнул, что Россия собирается его захватить.