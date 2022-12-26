Значительная часть граждан Германии против поставок Украине своих основных боевых танков Leopard 2, которые просит Киев. Только треть выступает за такие поставки.

Как пишет RND, об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov по заказу DPA.

Так, 45% опрошенных высказались против предоставления Украине танков Leopard 2. Только 33% высказались за такие поставки, а еще 22% не имеют конкретного мнения по этому вопросу.

Украина месяцами просит у Германии танки Leopard 2. Канцлер Олаф Шольц не хочет поставлять их самостоятельно, указывая, что ни одна другая страна не предоставила подобные системы оружия.

В то же время, со стороны его двух меньших партнеров по коалиции, Зеленых и ВДП, неоднократно звучали призывы все-таки отправить Leopard 2 в Украину. За это выступает и самая большая оппозиционная фракция ХДС/ХСС.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее утверждал, что его страна оказывает достаточно помощи Украине, а вместо танков может сосредоточиться на поставках артиллерии и систем противовоздушной обороны. Так он ответил на вопрос, почему Берлин до сих пор не предоставил Киеву танки или боевые самолеты. Он предлагает распределять между партнерами задачи помощи Украине.