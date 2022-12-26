Командование группы оккупационных войск России под давлением Сил обороны Украины отошло из Кременной в Рубежное, что на 15 километров южнее линии фронта.

Об этом на брифинге в Укринформе сообщил в понедельник начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— То, что наши военные уже освободили Кременную или хотя бы зашли на ее окраины – не соответствует действительности, но боевые действия идут вблизи города. И могу сказать, что находившееся в Кременной военное командование определенного звена теперь перемещено в Рубежное, — заявил Сергей Гайдай.

Отвечая на вопрос ведущего, насколько россияне сегодня способны организовать контрнаступление в сторону Лимана, он подтвердил, что такие планы у них были, но их сорвали наши воины.

— Такие планы у них были, но благодаря украинскому командованию, которое понимало их планы и видело всю карту военных событий – Силы обороны Украины повредили оккупационным войскам воплотить их замыслы в жизнь. Контрнаступления у них не получилось. Но резервы они все равно подтягивают, – отметил глава Луганской ОВА.

Напомним, что за прошедшие сутки, 25 декабря, противник нанес 1 авиационный и 5 ракетных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.