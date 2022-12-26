Шведское управление оборонных материалов заказало у США еще один комплект ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Швеция ранее пригласила систему Patriot, известную в стране как Air Defence System 103, в ноябре 2017 года и достигла соглашения о закупке с правительством США в 2018 году.

В этом месяце была завершена последняя из четырех поставок батарей Patriot, что ознаменовало окончание первой части сделки.

Теперь, по завершении последней поставки, Швеция разместила еще один заказ.

— Patriot был разработан для поражения вертолетов, самолетов, баллистических и крылатых ракет – практически всех воздушных целей. Я не могу назвать количество ракет, которые мы заказали, но оно находится в пределах лимита, утвержденного американским Конгрессом, – сказал руководитель проекта по системе ПВО Кристер Меллгрен.

По данным Управления оборонных материалов, первая часть сделки обошлась в 9-10 миллиардов крон, а всего шведские вооруженные силы выделили на сделку около 3,2 миллиарда долларов.

Сами ракеты являются самой дорогой частью системы Patriot. Правительство США ранее разрешило Швеции приобрести до 300 ракет, но неизвестно, сколько уже было заказано.

Напомним, американские системы противовоздушной обороны Patriot являются одними из лучших комплексов в мире. Модификация, которую украинцы получат от США, пока не известна – это не разглашается.