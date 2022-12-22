Американские системы противовоздушной обороны Patriot являются одними из самых лучших комплексов в мире. Модификация, которую украинцы получат от США, пока не известна – это не разглашается.

Не все системы Patriot способны поражать баллистические цели, как Искандер-М, которые против украинцев использует Россия, сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

— Надеемся, что это будет один из лучших передовых комплексов, способный уничтожать не только аэродинамические, но и баллистические цели. Одна батарея – это должно быть только начало, – отметил он.

Игнат объяснил, что одна батарея содержит машины снабжения и от четырех до восьми пусковые установки. В одной пусковой – четыре ракеты.

– Дальность поражения Patriot – до 150 км по аэродинамическим целям, – добавил пресс-секретарь Воздушных сил.

Такое ПВО сможет прикрывать и линию фронта, и объекты критической инфраструктуры. Решение о местах их расположения будет принимать высшее военное руководство Украины.

По словам спикера Воздушных сил, украинские военные в нынешних условиях смогут овладеть такими системами ПВО за несколько месяцев. IRIS-T и NASAMS защитники овладели учебой за границей через несколько недель.

Напомним, вчера во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон США подтвердили предоставление современных систем ПВО Patriot. Украина призвала предоставить их для защиты от российских террористических ударов.