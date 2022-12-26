По состоянию на вечер понедельника в разных регионах Украины около 9 миллионов человек отключены от электроснабжения.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

Он поблагодарил работников всех энергетических предприятий, всех ремонтных бригад за то, что в субботу и воскресенье, на Сочельник и Рождество, удалось дать людям больше энергии.

– Конечно, дефициты сохраняются. Отключения еще продолжаются. На этот вечер в разных регионах Украины около 9 миллионов человек отключены, но количество и продолжительность отключений все же постепенно уменьшается. Спасибо каждому и каждому, кто обеспечил этот результат», – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства проинформировал, что провел специальное совещание с чиновниками по ситуации в энергетике и инфраструктуре.

— Готовимся к следующему году. И не только до зимних месяцев. Есть угрозы, которые должны быть устранены. Есть шаги, которые должны быть сделаны. И государство их обязательно сделает, – добавил Президент.

Начиная с 10 октября россияне выпустили на украинские энергетические объекты более тысячи ракет и дронов. Украинская энергосистема уже пережила девять волн массированных террористических атак. Из-за повреждений объектов энергетики по всей территории Украины вводятся почасовые и экстренные отключения света.