Власти Южной Кореи решили сконцентрировать усилия на создании военного подразделения, специализирующегося на беспилотниках.
Такое решение президента Юна Сук Йоля вызвано вчерашним вторжением в воздушное пространство страны северокорейских дронов, передает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Президент Южной Кореи заявил во вторник, что будет продвигать создание военного подразделения, специализирующегося на БПЛА. Также он критически высказался о реакции военных в ответ на вчерашнее вторжение беспилотников КНДР.
По его словам, инцидент отметил отсутствие подготовки и готовности со стороны южнокорейских военных, несмотря на то, что ранее вторжение уже имели место.
Как сообщалось, беспилотники КНДР в понедельник, 26 декабря, вторглись в воздушное пространство Южной Кореи. На перехват вышла авиация и произвела упреждающие выстрелы.
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Власти Южной Кореи решили сконцентрировать усилия на создании военного подразделения, специализирующегося на беспилотниках.
Такое решение президента Юна Сук Йоля вызвано вчерашним вторжением в воздушное пространство страны северокорейских дронов, передает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Президент Южной Кореи заявил во вторник, что будет продвигать создание военного подразделения, специализирующегося на БПЛА. Также он критически высказался о реакции военных в ответ на вчерашнее вторжение беспилотников КНДР.
По его словам, инцидент отметил отсутствие подготовки и готовности со стороны южнокорейских военных, несмотря на то, что ранее вторжение уже имели место.
Как сообщалось, беспилотники КНДР в понедельник, 26 декабря, вторглись в воздушное пространство Южной Кореи. На перехват вышла авиация и произвела упреждающие выстрелы.