Власти Южной Кореи решили сконцентрировать усилия на создании военного подразделения, специализирующегося на беспилотниках.

Такое решение президента Юна Сук Йоля вызвано вчерашним вторжением в воздушное пространство страны северокорейских дронов, передает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Президент Южной Кореи заявил во вторник, что будет продвигать создание военного подразделения, специализирующегося на БПЛА. Также он критически высказался о реакции военных в ответ на вчерашнее вторжение беспилотников КНДР.

По его словам, инцидент отметил отсутствие подготовки и готовности со стороны южнокорейских военных, несмотря на то, что ранее вторжение уже имели место.

Как сообщалось, беспилотники КНДР в понедельник, 26 декабря, вторглись в воздушное пространство Южной Кореи. На перехват вышла авиация и произвела упреждающие выстрелы.