Защитники Украины захватили сотни российских танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты, но многие простаивают из-за отсутствия запчастей. Об этом сообщает The Washington Post во вторник, 27 декабря.

Военнослужащие по ремонтному батальону 14-й отдельной механизированной бригады рассказали журналистам, что не смогли найти запчасти для редкой трофейной БМП-3 после того, как ее двигатель и топливная система начали выходить из строя. Как пишет WP, для ремонта батальона требуются запчасти идентичной машины, которую может иметь другая бригада, однако системы поиска совместимых запчастей пока не существует.

Член танкового подразделения 25-й воздушно-десантной бригады Вадим Устименко сказал WP, что, хотя захваченных защитниками Украины танков очень много, среди них мало исправных. Большое количество танков захватили в районе Купянска во время контрнаступления Сил обороны в Харьковской области.

— Те, которые можно запустить легко или после нескольких минут работы, можно пересчитать по пальцам одной руки. Те, кто нуждался в ремонте, но в конце концов работали, составляли, наверное, еще процентов 30. А остальные 50 процентов — старье, которое требует большой работы, — рассказал он.

Некоторые танки в плохом состоянии могут разбираться на запчасти, пишет WP. Танк, которому больше 30 лет, можно отремонтировать с помощью запчасти от российской модели, которой всего пять лет.

В материале WP также говорится, что перебои с электричеством создают дополнительные трудности и замедляют работу ремонтной бригады — генератора недостаточно для питания всех необходимых инструментов.



