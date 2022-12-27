Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что эта неделя для Украины будет «важной с политической точки зрения».

— В целом эта неделя для Украины будет важна с политической точки зрения. Мы заходим в следующий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей. Это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире – это задача на ближайшее время. И не только для государства, но и для каждого из нас, – сказал он в своем видеообращении.

Президент обещает в скором времени представить свой взгляд на реализацию этих задач в ежегодном послании Верховной Раде о внешнем и внутреннем положении Украины.

Зеленский также сообщил о проведении сегодня совещания по работе банковской системы и сотрудничеству с МВФ, беседе с премьер-министром Италии и руководителем крупнейшего в мире инвестиционного фонда BlackRock.

— Получил очередное подтверждение, что бизнес развитого мира верит в нашу победу и готов инвестировать в наше восстановление. Специалисты этой компании уже помогают Украине структурировать Фонд восстановления нашего государства. И мы уже готовимся к участию во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Позиция и перспективы Украины там будут представлены, – добавил он.

Офис президента Украины сообщал, что сегодня, 27 декабря, на заседании Ставки верховного главнокомандующего обсуждали план действий украинских военных на следующий год, а также ситуацию в Кременной и Бахмуте.