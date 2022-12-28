Кабинет министров на заседании во вторник, 27 декабря, прекратил полномочия текущего состава независимых членов наблюдательного совета государственного ПриватБанка и назначил новых по результатам конкурса, сообщает пресс-служба Минфина.

Новыми независимыми членами наблюдательного совета стали экспредседатель эстонского Luminor Bank Нильс Мелнгайлис, экспредседатель PKO Bank Польша Збигнев Ягейло, экс-зампред правления Сбербанка Владимир Литвин, председатель правления УниКредит Банка Федерико Руссо и инвестиционный банкир Deutsche Bank Михай Ионеску.

В то же время, правительство прекратило соответствующие полномочия Шэрон Иски, Эрана Кляйна, Романа Сульжика, Ольги Томаш и Себастьяна Шенайх-Каролата.

Из бывшего состава независимых членов наблюдательного совета место сохранил только Надир Шейх.

Член прошлого состава наблюдательного совета «ПриватБанка» Роман Сульжик в фейсбуке назвал это решение нелогичным.

– Для меня это не логично. Как и любая организация или группа людей, мы не идеальны, но добросовестно делали свою работу. И сейчас власти берут на себя всю ответственность за судьбу лучшего в стране банка, – отметил Сульжик.

«Приватбанк» – самый крупный по размерам активов украинский банк, национализированный в 2016 году.