Литва заморозила €77,88 миллионов средств российских компаний и €8,9 миллионов белорусских средств.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на данные Службы расследования финансовых преступлений.

На 20 декабря Служба применила санкции к 16 юридическим и физическим лицам: были заморожены средства 9 предприятий из России, а также шести компаний и одного физического лица из Беларуси.

Среди 16 подсанкционных компаний – Inter RAO Lietuva, Lifosa, Eurochem Logistics International, PhosAgro Baltic, Vydmantai Wind Park, IDS Borjomi Europe и другие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные санкции против России с каждым днем осложняют попытки Москвы пополнять запасы оружия для продолжения войны с Украиной.