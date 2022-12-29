Соединенные Штаты закупят для Украины 18 комплектов автоматизированной системы управления огнем артиллерии IFATDS, предназначенных для ракетных комплексов HIMARS.

Как пишет УП, комплекты International Field Artillery Tactical Data System, вероятно, должны быть установлены на 18 новых реактивных систем М142 HIMARS, которые будут изготовлены для Украины в рамках программы USAI.

Система IFATDS предназначена для интеграции и использования информации из разных источников для создания общей оперативной картины огневой поддержки. Это сеть компьютерных рабочих станций, обрабатывающих информацию и обмениваемых ею. Данные передают от передового наблюдателя в подразделение, оказывающее огневую поддержку.

Функции системы включают в себя автоматическую обработку запросов на огонь с использованием настроенного управления, создание нескольких тактических решений для огня, децентрализованное принятие решений, мониторинг выполнения миссии и прочее.

Напомним, Сенат Соединенных Штатов в четверг подавляющим большинство голосов одобрило законопроект о финансировании правительства в 2023 году на сумму 1,7 триллиона долларов, в котором предусмотрено почти 45 миллиардов долларов для помощи Украине и союзникам Вашингтона.