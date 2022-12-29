В Киевгорадминистрации сообщили о сформированной единой брошюре, где собраны все переименованные объекты уличной сети Киева в течение 2014-2022 годов.

- За это время новые названия получили 436 улиц, переулков, проспектов, бульваров и площадей. Практически половина из них – 202 объекта – переименована в этом году, после начала полномасштабного вторжения РФ в рамках процесса дерусификации по отдельной процедуре, – сообщили в КГГА.

Сообщается, что в сборнике для удобства эрейменированные улицы сгруппированы в соответствии с районами столицы. Брошюра доступна онлайн . Кроме того, сборник можно найти в Vcentre HUB, ЦНАПах, районных государственных администрациях и т.д.

В КГГА напоминают: в случае переименования улицы документы менять не нужно, ведь новое название не изменение места жительства. Также остаются в силе документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость. Но, если юридическое лицо зарегистрировано на улице, изменившее название, необходимо вносить изменения в учредительные документы, скорректировать данные о ФЛП.

Напомним, в центре Николаева официально появилась улица Мариупольская. Решение переименовать улицу Московскую приняли депутаты горсовета на сессии 28 июля.