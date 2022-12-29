Мэрия Варшавы решила отказаться от новогодних празднований по финансовым соображениям и войне в Украине.

Об этом сообщает "Польское радио».

– В этом году мы ничего не предлагаем варшавянам на Сильвестра. К сожалению, это уже традиция, потому что во время пандемии этого тоже не было. В этом году мы имеем энергетический кризис, поэтому наши сокращения расходов прежде всего касаются развлечений, – объяснила представитель столичной мэрии Моника Беут.

Кроме того, по ее словам, война в Украине не побуждает к празднованию.

— В Украине, за нашей восточной границей, идет жестокая, кровавая, зверская война, в которой ежедневно гибнут военные и мирное население. Поэтому это не та атмосфера, которая побуждала бы к организации таких особых, радостных мероприятий, – добавила она.

Магистрат также призвал воздержаться от запуска салютов и петард в новогоднюю ночь, поскольку они могут вызвать у украинских беженцев ассоциацию с обстрелами.

Напомним, в новогоднюю ночь комендантский час в Украине не будут отменять , нарушителей будет задерживать полиция.