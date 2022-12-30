Администрация президента США одобрила потенциальную продажу Тайваня вооружения стоимостью 180 миллионов долларов.

Об этом 28 декабря объявил Госдеп США, сообщает CNN.

Администрация сообщила Конгресс о том, что дает согласие на возможную дальнейшую продажу Тайваня различного вооружения, в том числе систем для заминирования, Офиса экономического и культурного представительства Тайваня, де-факто выполняющего функции посольства.

В коммюнике отметили, что поддержка модернизации и повышения обороноспособности армии Тайваня будет служить национальным экономическим и интересам безопасности США.

Недавно США основали программу модернизации вооруженных сил Тайваня, чтобы помочь ему удержать Китай от возможной агрессии.

Напомним, в британском правительстве непублично считают, что страна не готова к потенциально катастрофическим последствиям, которые могут привести к экономике в результате вторжения Китая на Тайвань – речь идет о разрушении цепей поставки и дефицита важных товаров.