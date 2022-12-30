Администрация президента США одобрила потенциальную продажу Тайваня вооружения стоимостью 180 миллионов долларов.
Об этом 28 декабря объявил Госдеп США, сообщает CNN.
Администрация сообщила Конгресс о том, что дает согласие на возможную дальнейшую продажу Тайваня различного вооружения, в том числе систем для заминирования, Офиса экономического и культурного представительства Тайваня, де-факто выполняющего функции посольства.
В коммюнике отметили, что поддержка модернизации и повышения обороноспособности армии Тайваня будет служить национальным экономическим и интересам безопасности США.
Недавно США основали программу модернизации вооруженных сил Тайваня, чтобы помочь ему удержать Китай от возможной агрессии.
Напомним, в британском правительстве непублично считают, что страна не готова к потенциально катастрофическим последствиям, которые могут привести к экономике в результате вторжения Китая на Тайвань – речь идет о разрушении цепей поставки и дефицита важных товаров.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Администрация президента США одобрила потенциальную продажу Тайваня вооружения стоимостью 180 миллионов долларов.
Об этом 28 декабря объявил Госдеп США, сообщает CNN.
Администрация сообщила Конгресс о том, что дает согласие на возможную дальнейшую продажу Тайваня различного вооружения, в том числе систем для заминирования, Офиса экономического и культурного представительства Тайваня, де-факто выполняющего функции посольства.
В коммюнике отметили, что поддержка модернизации и повышения обороноспособности армии Тайваня будет служить национальным экономическим и интересам безопасности США.
Недавно США основали программу модернизации вооруженных сил Тайваня, чтобы помочь ему удержать Китай от возможной агрессии.
Напомним, в британском правительстве непублично считают, что страна не готова к потенциально катастрофическим последствиям, которые могут привести к экономике в результате вторжения Китая на Тайвань – речь идет о разрушении цепей поставки и дефицита важных товаров.