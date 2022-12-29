Трое граждан Молдовы задержаны по подозрению в незаконной переправке через границу военнообязанных из Украины.

Об этом сообщает служба информации и безопасности Республики Молдова.

Задержанные — мужчины от 25 до 50 лет из города Атаки вблизи украинской границы и города Могилев-Подольский Винницкой области.

По данным правоохранителей, подозреваемые организовывали пересечение границы вне пунктов пропуска — как по наземному пути, так и по переправе через Днестр на лодке. За это они брали 4500 долларов с человека.

Мужчин задержали по результатам обысков в квартирах и автомобилях. Двум из них избрали меру пресечения — арест на 30 суток.

Правоохранители устанавливают всех причастных лиц, в том числе должностных лиц, которые могли способствовать каналу нелегальной миграции.

Напомним, военное положение предусматривает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особых случаев. На фоне этого некоторые мужчины ищут нелегальные способы покинуть страну.

Правоохранители регулярно обнаруживают новые каналы незаконного выезда за границу украинцев призывного возраста. В ноябре СБУ задержала в нескольких областях Украины шесть организаторов нелегальных «трафиков» выезда ухилянцев за границу и ликвидировала три схемы.