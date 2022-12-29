Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню во время визита в Киев 28 декабря заверил, что его страна продолжит оказывать военную помощь Украине в 2023 году.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров и президента Украины .

Себастьен Лекорню отметил, что Франция выбрала несколько направлений помощи Украине.

— Во-первых, это передача оборудования Вооруженных сил Франции для украинской армии в начале следующего года. Второе направление помощи это Европейский Фонд мира. Франция вносит в этот Фонд большой вклад – 500 миллионов евро, – рассказал он.

Третьим направлением станет новообразованный фонд во Франции, через который Украина сможет адресовать заказ французскому военно-промышленному комплексу.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинцы нуждаются в поддержке противовоздушной и противоракетной обороны, а также увеличении количества тяжелой артиллерии 155 калибра и пополнения боеприпасов.

– Также нам нужны бронеавтомобили для защиты личного состава. Кроме того, мы договорились о начале новой программы подготовки наших офицеров Воздушных сил для подготовки и освоения новой системы ПВО, — добавил Алексей Резников.

В то же время Лекорню подчеркнул, что для ВС Франции важен боевой опыт украинских защитников. По его словам, в ходе учения украинских военных происходит взаимный обмен опытом.

Напомним, правительство Италии обратится в парламент с просьбой одобрить новый закон о военных и гражданских поставках в Украину в течение 2023 года.