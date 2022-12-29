Премьер-министр Эстонии Кая Каллас после утренних ракетных ударов РФ призвала увеличить военную поддержку Украины.

Об этом она написала в Twitter.

— В то время как Россия хочет заставить мир поверить, что она стремится к миру, на самом деле она продолжает свои массовые военные преступления против украинцев. Путь к миру – помочь Украине победить и увеличить военную помощь, – написала Кая Каллас.

Напомним, что Украина закупила около 1400 беспилотников, преимущественно для разведки, и планирует разработать боевые модели дронов для атак беспилотников, которые использует Россия.