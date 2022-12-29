Украина закупила около 1400 беспилотников, преимущественно для разведки, и планирует разработать боевые модели дронов для атак беспилотников, которые использует Россия.
Об этом сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Assosiated Press.
— Следующий этап, когда мы более или менее снабжены разведывательными беспилотниками, – это ударные беспилотники. Это как взрывные дроны, так и летающие на расстояние от трех до 10 километров и поражающие цели, – говорится в сообщении.
— Речь идет о беспилотниках, БПЛА, которые мы разрабатываем в Украине. И это будет следующий шаг в развитии технологий, – добавил Михаил Федоров.
Федоров добавил, что Украина закупила беспилотники типа Fly Eye – небольшой беспилотный летательный аппарат, который используется для разведки и наблюдения за полем боя.
Он спрогнозировал «больше миссий с ударными беспилотниками» в будущем, но не прибавил деталей.
Напомним, воздушную тревогу объявили утром в четверг, 29 декабря, во всех областях Украины.
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Украина закупила около 1400 беспилотников, преимущественно для разведки, и планирует разработать боевые модели дронов для атак беспилотников, которые использует Россия.
Об этом сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Assosiated Press.
— Следующий этап, когда мы более или менее снабжены разведывательными беспилотниками, – это ударные беспилотники. Это как взрывные дроны, так и летающие на расстояние от трех до 10 километров и поражающие цели, – говорится в сообщении.
— Речь идет о беспилотниках, БПЛА, которые мы разрабатываем в Украине. И это будет следующий шаг в развитии технологий, – добавил Михаил Федоров.
Федоров добавил, что Украина закупила беспилотники типа Fly Eye – небольшой беспилотный летательный аппарат, который используется для разведки и наблюдения за полем боя.
Он спрогнозировал «больше миссий с ударными беспилотниками» в будущем, но не прибавил деталей.
Напомним, воздушную тревогу объявили утром в четверг, 29 декабря, во всех областях Украины.