Украина закупила около 1400 беспилотников, преимущественно для разведки, и планирует разработать боевые модели дронов для атак беспилотников, которые использует Россия.

Об этом сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Assosiated Press.

— Следующий этап, когда мы более или менее снабжены разведывательными беспилотниками, – это ударные беспилотники. Это как взрывные дроны, так и летающие на расстояние от трех до 10 километров и поражающие цели, – говорится в сообщении.

— Речь идет о беспилотниках, БПЛА, которые мы разрабатываем в Украине. И это будет следующий шаг в развитии технологий, – добавил Михаил Федоров.