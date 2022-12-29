Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о медиа, одобрение которого Еврокомиссия определила одним из критериев для оценки движения Украины в ЕС.
Соответствующая информация указана в карточке закона на сайте Верховной Рады, пишет Европейская правда.
Законопроект «О медиа» был проголосован в парламенте 13 декабря. Депутаты приняли некоторые компромиссные позиции после критики документа, в частности относительно статуса канала «Рада».
По решению канал должен обеспечивать трансляцию заседаний парламента, а во время военного положения и ограничения прямых трансляций канал должен выкладывать записи в день проведения пленарного заседания.
Из проекта также были изъяты нормы по избирательному законодательству.
Новый законопроект предоставляет больше полномочий Нацсовету по телевидению и радиовещанию, за что его критиковала оппозиция.
Как известно, Украина для начала переговоров вступление в ЕС должно выполнить «7 шагов» – набор определенных Еврокомиссией критериев. Выполнение критерия, который касается медиасферы, остается на уровне 6 баллов из 10.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о медиа, одобрение которого Еврокомиссия определила одним из критериев для оценки движения Украины в ЕС.
Соответствующая информация указана в карточке закона на сайте Верховной Рады, пишет Европейская правда.
Законопроект «О медиа» был проголосован в парламенте 13 декабря. Депутаты приняли некоторые компромиссные позиции после критики документа, в частности относительно статуса канала «Рада».
По решению канал должен обеспечивать трансляцию заседаний парламента, а во время военного положения и ограничения прямых трансляций канал должен выкладывать записи в день проведения пленарного заседания.
Из проекта также были изъяты нормы по избирательному законодательству.
Новый законопроект предоставляет больше полномочий Нацсовету по телевидению и радиовещанию, за что его критиковала оппозиция.
Как известно, Украина для начала переговоров вступление в ЕС должно выполнить «7 шагов» – набор определенных Еврокомиссией критериев. Выполнение критерия, который касается медиасферы, остается на уровне 6 баллов из 10.