Введенный «Талибаном» запрет неправительственным организациям (НПО) в Афганистане мать сотрудников женского пола подвергли резкой критике министры иностранных дел 12 стран, а также верховный представитель Европейского союза. Отмечается, что такие ограничения могут приостановить гуманитарную помощь.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Дипломатическую службу Евросоюза.

В ЕС назвали поведение талибов «безрассудным и опасным», и вместе с Организацией Объединенных Наций призвали «срочно отменить это решение».

Как говорится в совместном заявлении глав МИД Австралии, Канады, Дании, Франции, Германии, Италии, Японии, Норвегии, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании и США, а также Верховного представителя ЕС, приказ, запрещающий женщинам-сотрудникам национальных и международных неправительственных организаций (НПО) работать «ставит под угрозу миллионы афганцев, выживание которых зависит от гуманитарной помощи».

«Женщины играют центральную роль в гуманитарных операциях и операциях по удовлетворению основных потребностей. Если они не будут участвовать в доставке помощи в Афганистан, НПО не смогут связаться с наиболее уязвимыми слоями населения страны, чтобы обеспечить их продовольствием, лекарствами, утеплением и другими материалами и услугами, необходимыми им для жизни. Это также повлияет на гуманитарную помощь, оказываемую международными организациями, поскольку международные организации используют НПО для доставки таких материалов и услуг», — отмечается в релизе.

Также в совместном заявлении говорится, что талибы продолжают демонстрировать свое пренебрежение правами, свободами и благополучием афганского народа, особенно женщин и девочек, и свою незаинтересованность в нормальных отношениях с международным сообществом.

«Мы поддерживаем призывы афганского народа к девушкам и женщинам вернуться на работу, в школу и университет, а также к тому, чтобы женщины продолжали играть важную роль в оказании гуманитарной помощи и помощи в удовлетворении основных потребностей, и мы призываем Талибан уважать политические, экономические, социальные и культурные права женщин и девочек в Афганистане», — отмечается в заявлении.

Напомним, неделю назад министерство высшего образования Афганистана, которым руководит движение «Талибан», заявило о приостановлении доступа к университету студенткам