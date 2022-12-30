Президент США Джо Байден подписал бюджет на 2023 год, предусматривающий выделение помощи Украине.
Об этом он сообщил в Twitter.
— Сегодня я подписал двухпартийный комплексный законопроект, завершающий год исторического прогресса. Он будет инвестировать в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, восстановление после стихийного бедствия, финансирование борьбы с насилием в отношении женщин и предоставит важнейшую помощь Украине. Ждем большего в 2023 году, - написал Джо Байден.
Напомним, Президент США Джо Байден 21 декабря поручил Госдепартаменту выделить Украине 1 миллиард долларов военной помощи.
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Президент США Джо Байден подписал бюджет на 2023 год, предусматривающий выделение помощи Украине.
Об этом он сообщил в Twitter.
— Сегодня я подписал двухпартийный комплексный законопроект, завершающий год исторического прогресса. Он будет инвестировать в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, восстановление после стихийного бедствия, финансирование борьбы с насилием в отношении женщин и предоставит важнейшую помощь Украине. Ждем большего в 2023 году, - написал Джо Байден.
Напомним, Президент США Джо Байден 21 декабря поручил Госдепартаменту выделить Украине 1 миллиард долларов военной помощи.