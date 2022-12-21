Президент США Джо Байден 21 декабря поручил Госдепартаменту выделить Украине 1 миллиард долларов военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
«Я поручаю государственному секретарю распорядиться выделением 1 миллиарда долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку, чтобы оказать помощь Украине и принять решения, необходимые в соответствии с такими разделами, чтобы направить такое выделение средств», — говорится. в сообщении.
Напомним, сегодня, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский впервые покинул страну с начала полномасштабного вторжения России.
Он направился в Вашингтон, где должен встретиться с американским коллегой Джо Байденом.
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Президент США Джо Байден 21 декабря поручил Госдепартаменту выделить Украине 1 миллиард долларов военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
«Я поручаю государственному секретарю распорядиться выделением 1 миллиарда долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку, чтобы оказать помощь Украине и принять решения, необходимые в соответствии с такими разделами, чтобы направить такое выделение средств», — говорится. в сообщении.
Напомним, сегодня, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский впервые покинул страну с начала полномасштабного вторжения России.
Он направился в Вашингтон, где должен встретиться с американским коллегой Джо Байденом.