Президент США Джо Байден 21 декабря поручил Госдепартаменту выделить Украине 1 миллиард долларов военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

«Я поручаю государственному секретарю распорядиться выделением 1 миллиарда долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку, чтобы оказать помощь Украине и принять решения, необходимые в соответствии с такими разделами, чтобы направить такое выделение средств», — говорится. в сообщении.