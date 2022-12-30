В населенных пунктах Снигиревщины Николаевской области с 31 декабря комендантский час теперь будет с 21:00 до 06:00.

Об этом сообщили в Николаевской ОВО.

— С завтрашнего дня, 31 декабря, в населенных пунктах Снигиревской городской территориальной общины вводится комендантский час и устанавливается специальный режим светомаски в режиме полного затмения с 21:00 до 06:00, – говорится в сообщении.

Напомним, в новогоднюю ночь комендантский час в Украине не будут отменять , нарушителей будет задерживать полиция.