С начала полномасштабного российского вторжения в Украину богатые россияне потеряли более 93 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

По подсчетам агентства, непосредственно 24 февраля – в день начала полномасштабной войны – самые богатые россияне потеряли 46,6 миллиарда долларов. В последующие месяцы после введения западных санкций они лишились еще 47 миллиардов долларов.

В начале ноября потери самых богатых россиян оценивались в 83 миллиарда долларов. Эти данные приводились в рейтинге Bloomberg Billionaires Index о стоимости активов 500 самых богатых людей планеты, в который входят 25 россиян. Наибольшие потери понесли совладельцы НОВАТЭКа близкий к президенту России Владимиру Путину предприниматель Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон – более восьми миллиардов долларов каждый.

В процентном соотношении лидером по потерям оказался председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг – его состояние уменьшилось более чем на 60% и сейчас составляет 11,2 миллиарда долларов. Также почти половину своего состояния потерял с начала года Роман Абрамович: он уменьшился с 18 миллиардов до 9,7 миллиарда долларов.

Совокупное состояние самых богатых бизнесменов Украины с февраля сократилось более чем на 20 миллиардов долларов — с 40 до 22,5 миллиарда долларов, подсчитал украинский Forbes.

Как отмечает Bloomberg, понижение активов миллиардеров – общемировая тенденция, вызванная ростом инфляции, усилением политики центральных банков, а также войной России против Украины и санкциями. За год только первые 500 бизнесменов из списка самых богатых людей планеты потеряли почти один триллион 400 миллиардов долларов.

Напомним, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель считает эффективными санкции, введенные Евросоюзом против России за развязанную ею войну, и убежден, что их действие станет более заметным со временем, хотя и не поможет остановить войну.