Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель считает эффективными санкции, введенные Евросоюзом против России за развязанную войну, и убежден, что их действие станет более заметным со временем, хотя и не поможет остановить войну.

Об этом сообщает «Европейская правда».

— Санкции в сочетании с военной поддержкой, международным давлением и дипломатическими усилиями дают свои плоды. И чем больше времени пройдет, тем болезненнее они станут для руководства в Кремле и российской экономике, – прокомментировал эффективность санкций Жозеп Боррель.

Он отметил, что главная цель санкционных ограничений – усложнить Путину финансирование военной машины РФ.

— Санкции – это не панацея, они сами по себе не остановят войну. Это лишь один из инструментов, которые мы задействовали, но очевидно, что они работают и имеют для России серьезные последствия: российская экономика существенно пострадала и теряет способность модернизироваться, – добавил дипломат.

Он отметил, что, по прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития, экономика РФ в 2023 году сократится на 5,6%, больше всего среди стран Группы двадцати; что из России по своему решению вышли более 1000 международных компаний, составлявших около 40% ВВП России и поддерживавших 5 млн рабочих мест, а ЕС уже на 90% сократил импорт российской нефти и рекордно снизил зависимость от российского газа.

Напомним, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что заявка Украины на членство в НАТО сейчас не является принципиальным вопросом.