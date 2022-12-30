Администрация государственных материальных резервов Чешской Республики уже передала Украине 6 временных мостовых конструкций.

Поступление еще 12 аналогичных мостов Укравтодор ожидает в 2023 году, сообщает Укринформ .

— С июля нам передано 6 таких конструкций, 4 из них уже установлены на государственных дорогах в Киевской, Черкасской, Харьковской областях. Еще 2 моста планируем установить в Херсонской области. В следующем году от союзной Чехии – ожидаем еще 12 аналогичных мостов, – сообщил заместитель председателя Государственного агентства автомобильных дорог Андрей Ивко.

Он добавил, что также французская компания Matière передала Укравтодору три моста протяженностью 68, 34 и 23 метра, которые устанавливают на государственных дорогах Черниговской области. На одной локации сейчас идет установка металлической конструкции моста. На двух других локациях – подготовительные работы.

Напомним, Норвегия отправит в Украину 32 трейлера с мостовыми конструкциями на замену разрушенных в результате боевых действий.

Также Швеция станет еще одной страной, которая предоставит украинским дорожникам временные мостовые конструкции для возобновления движения транспорта там, где в результате российской военной агрессии были разрушены мостовые переходы.