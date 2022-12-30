Пресссекретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин будет нескоро общаться с журналистами «как до пандемии» — из-за гриппа и «мутации коронавируса».

Об этом пишет meduza

— Честно говоря, вряд ли оно (общение с сотрудниками СМИ – прим.) будет совсем таким же, как оно было до пандемии, в обозримой перспективе, – сказал Дмитрий Песков.

По словам Пескова, происходят «процесс мутации (коронавируса – прим.) и сильные эпидемиологические волны разных штаммов гриппа», поэтому отвечающие за безопасность и здоровье Путина должны «принимать меры предосторожности».

— В таких условиях здоровье президента (Путина) – это вопрос государственной безопасности. Поэтому ожидать, что скоро будет как раньше, было бы ошибочно. Отвечу: не будет, – сказал Дмитрий Песков.

22 декабря Путин дал часовую пресс-конференцию журналистам кремлевского пула.

Ранее сообщалось, что после 10 месяцев жестокой войны против Украины президент РФ Владимир Путин подошел к 23-летию своего правления в максимальной внешней и внутренней изоляции за все эти годы.