Россия в войне против Украины уже использует свой критический запас «Искандеров» – осталось 11-13% от общего количества, производить они их не могут.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью LB.

— Мы посчитали, сколько они выпустили, сколько у них было и сколько у них осталось. Они залезли в критический запас, у них около 11-13% Искандеров осталось. По их советским классическим нормам, они должны держать запас 25-30%. Они уже в него залезли. Совершили преступление с точки зрения своей ответственности. То же по Калибрам, - сказал он.

Алексей Резников сообщил, что ранее Россия использовала «Искандеры» и морского, и наземного базирования, в том числе с территории Беларуси: «Но сейчас, когда мы смотрим, сколько и что прилетает, видим, что Искандеры они не используют, потому что не могут их производить».

Он добавил, что ракет С-300 в России более 7 тысяч, однако враг стал их использовать в качестве баллистической ракеты земля-земля.

— Она (С-300 – прим.) в них летает до 200-220 километров, поэтому они терроризируют Харьковщину, Николаевщину, Херсонщину, Запорожье, как раз используя С-300. Для того чтобы достать до объектов нашей критической инфраструктуры на Львовщине, Тернопольщине, Киевщине, Одесщине, они уже используют либо носители-самолеты – Ту Х-101, Х-555 – к примеру, либо Калибры морского базирования, – сказал он.

Между атаками нужно время от недели до 10 дней, чтобы, в частности, провести разведку, доразведку, заказать спутники, найти украинскую ПВО и т.д. Кроме того, РФ не может устроить две ракетные волны подряд: