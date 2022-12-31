Премьер-министр Денис Шмигаль назвал стратегической задачей Украины отвечать критериям вступления в Европейский Союз уже до конца 2024 года.

Об этом он сказал на заседании правительства в пятницу, пишет Европейская Правда со ссылкой на Интерфакс-Украина.

— За этот год в условиях войны мы получили пять так называемых безвизов из ЕС. То, что планировалось делать годами, мы сделали через 10 месяцев, - сказал Шмигаль.

Премьер напомнил, что речь идет о: «энергетическом безвизе», «транспортном безвизе», «экономическом безвизе», «таможенном безвизе» и «цифровом безвизе».

— Это всего лишь верхушка всей работы. Сотни нормативных актов уже принято, чтобы наше законодательство полностью соответствовало европейскому. Еще сотни готовятся к принятию в следующем году. Наша стратегическая задача – соответствовать критериям вступления уже к концу 2024 года, – заявил премьер.

Напомним, украинцы поддерживают выполнение требований европейских институций для ускорения вступления Украины в Европейский Союз.

В правительстве Украины на этой неделе заявили, что сегодня приняли все шаги для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии, по которым будет оцениваться прогресс Киева относительно членства в Европейском Союзе.