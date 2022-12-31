Министр обороны Украины Алексей Резников предупредил россиян, что руководство РФ готовится к новой мобилизации и уже через неделю планирует закрыть границы.

Об этом говорится в видеообращении Алексея Резникова.

— В канун нового года я обращаюсь к гражданам России, военнообязанным. В первую очередь это касается жителей крупных российских городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларуси, – сказал Алексей Резников.

Он отметил, что не призывает россиян верить ему на слово, однако задает им вопрос: «Когда вы пойдете на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю жизнь, за что конкретно вы будете воевать?"

Он также раскритиковал «план» российских военных, уже 10 месяцев утверждающих, что все идет «по плану»: «По этому «плану» в зонах набирают десятки тысяч зэков в частную военную компанию. Владельцу этой компании можно вытирать ноги о кадровых российских военных. Хотя простых людей бросают в тюрьму за дискредитацию армии.

По этому плану, утверждает Резников, россияне уже полгода безуспешно штурмуют небольшой украинский город Бахмут, положив там десятки тысяч солдат.

Также согласно «плану» оккупантов Швеция и Финляндия заканчивают вступление в НАТО, хотя год назад эти страны хотели сохранить нейтралитет.

По мнению министра обороны, руководство России уже давно понимает, что затея с войной против Украины обернулась для них катастрофой: «В интересах России – как можно скорее эту войну закончить».

- Те люди, которые развязали кровавую бойню. Совершившие ужасные военные преступления, теперь говорят вам, что надо сплотиться и защитить Россию. Потому что кругом враги.

Они запугивают вас (россиян – прим.) тем, что в случае поражения над всеми россиянами якобы совершат расправу, заберут нажитое непосильным трудом, организуют трибунал и т.д. Это ложь. Вас снова обманывают, – сказал Алексей Резников.

На самом деле российские власти хотят защитить себя и свое положение и богатство.

— Они могут рассказывать, что есть некий «план Б». Какое-то тайное оружие. Вскоре снова начнутся победы. Но весь их план состоит в том, чтобы затянуть войну. Чтобы убить как можно больше людей и загнать ситуацию в тупик. Вы пойдете умирать только ради этого. Теперь я скажу не как министр обороны, а юрист. Все граждане России, безусловно, косвенно заплатят за войну. Из-за нынешних руководителей Россия будет вынуждена в течение нескольких поколений компенсировать нанесенный Украине ущерб, - сказал он.

По мнению руководителя украинского ГУР, российское руководство приняло решение о начале новой волны мобилизации с 5 января 2023 года из-за нехватки живой силы.



