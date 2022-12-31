Северная Корея в субботу запустила три баллистических ракеты в направлении Японского моря в пределах последней серии испытаний своего ракетного потенциала.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Kyodo, заявило министерство обороны Японии.

Ракеты, запущенные около 8:00 (1:00 по Киеву) из окрестностей столицы КНДР Пхеньяна, пролетели около 350 километров на максимальной высоте ориентировочно 100 километров и упали у восточного побережья Корейского полуострова.

По сообщению японского Минобороны, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и о повреждениях самолетов или кораблей не сообщалось.

Последний запуск баллистических ракет КНДР до этого произошел 23 декабря.

По данным правительственных источников японского вещателя NHK, запуск баллистических ракет по Северной Корее мог быть связан с успешным испытанием твердотопливной ракеты Южной Кореей накануне.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил чиновникам оперативно предоставить необходимую информацию общественности, обеспечить безопасность самолетов и кораблей и подготовиться к непредвиденным ситуациям в связи с пусками ракет.

Также японское правительство выразило протест Северной Корее через посольство Японии в Пекине в связи с последними запусками, нарушающими резолюцию Совета Безопасности ООН.

Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США в свою очередь заявило, что действия Северной Кореи не представляют непосредственной угрозы для американского персонала или территории, а также для Японии и других союзников.

«Ракетные запуски подчеркивают дестабилизирующее влияние незаконных программ КНДР по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет», - говорится в заявлении американского командования.

Южная Корея, как передает агентство Yonhap, решительно осудила ракетные испытания КНДР и призвана к немедленному их прекращению, отметив, что ее военные «будут поддерживать состояние решительной готовности, основанное на способности ответить на любые северокорейские провокации».

В субботу произошел уже 37-й по счету запуск северокорейских ракет в 2022 году, что стало рекордом по количеству испытаний за годовой период, а также рекордом по количеству запущенных Пхеньяном баллистических ракет за год около 70.

Напомним, беспилотники КНДР в понедельник, 26 декабря, вторглись в воздушное пространство Южной Кореи. На перехват вышла авиация и произвела упреждающие выстрелы.