Минобороны России сообщило, что почти 2 тысячи военнослужащих в системе противоракетной обороны Москвы будут дежурить на боевых постах в новогоднюю ночь.

Об этом пишет подконтрольное Кремлю российское издание "ТАСС».

Как отметили в ведомстве, всего за период новогодних праздников и выходных дней нести боевое дежурство по противовоздушной обороне будут около 20 тысяч военнослужащих.

На объединение ПВО-ОБ особого назначения ПКС «возложена задача по противовоздушной и противоракетной обороне Москвы и центрального промышленного района России».

Также, по данным СМИ, жителям Белгорода в новогоднюю ночь на городской площади раздадут карты укрытий.

Напомним, украинские военные за минувшие сутки уничтожили еще 710 оккупантов и сбили вражеский вертолет.