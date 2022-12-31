Украинские военные за минувшие сутки уничтожили еще 710 оккупантов и сбили вражеский вертолет.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 105 тысяч 960 своих военных, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 31 декабря ориентировочно составили: