Украинские военные за минувшие сутки уничтожили еще 710 оккупантов и сбили вражеский вертолет.
В общей сложности с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 105 тысяч 960 своих военных, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 31 декабря ориентировочно составили:
Напомним, в районе населенного пункта Федоровка Каховского района Херсонской области, ликвидировано около 200 захватчиков, информация о раненых уточняется.
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Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Украинские военные за минувшие сутки уничтожили еще 710 оккупантов и сбили вражеский вертолет.
В общей сложности с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 105 тысяч 960 своих военных, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 31 декабря ориентировочно составили:
Напомним, в районе населенного пункта Федоровка Каховского района Херсонской области, ликвидировано около 200 захватчиков, информация о раненых уточняется.