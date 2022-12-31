За прошедшие сутки, 30 декабря, противник нанес 5 ракетных и 29 авиационных ударов. 26 авиаударов врага пришлось по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, оккупанты применили 10 БпЛА Шахед-136, но все они были сбиты. Кроме того, противник совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали и мирные населенные пункты.

Существует опасность продления авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает продолжать наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском.

За минувшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Соледарь, Белогоровка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Каменка, Авдеевка и области.

Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Сбит вражеский разведывательный БПЛА типа «Орлан-10».

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, 5 складов боеприпасов, а также 2 радиолокационные станции захватчиков.

Напомним, в районе населенного пункта Федоровка Каховского района Херсонской области, ликвидировано около 200 захватчиков, информация о раненых уточняется.