Генштаб подтвердил огневое поражение оккупантов 29 декабря этого года.

Об этом говорится в утренней сводке 31 декабря.

В районе населенного пункта Федоровка Каховского района Херсонской области ликвидировано около 200 захватчиков, информация о раненых уточняется.

Кроме того, вблизи Пологов и Большой Белозерки Запорожской области потери врага составили 115 военнослужащих ранеными, уничтожены 5 единиц военной техники разного типа, зенитный ракетный комплекс и склад боеприпасов.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников предупредил россиян, что руководство РФ готовится к новой мобилизации и уже через неделю планирует закрыть границы.