Генштаб подтвердил огневое поражение оккупантов 29 декабря этого года.
Об этом говорится в утренней сводке 31 декабря.
В районе населенного пункта Федоровка Каховского района Херсонской области ликвидировано около 200 захватчиков, информация о раненых уточняется.
Кроме того, вблизи Пологов и Большой Белозерки Запорожской области потери врага составили 115 военнослужащих ранеными, уничтожены 5 единиц военной техники разного типа, зенитный ракетный комплекс и склад боеприпасов.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников предупредил россиян, что руководство РФ готовится к новой мобилизации и уже через неделю планирует закрыть границы.
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Генштаб подтвердил огневое поражение оккупантов 29 декабря этого года.
Об этом говорится в утренней сводке 31 декабря.
В районе населенного пункта Федоровка Каховского района Херсонской области ликвидировано около 200 захватчиков, информация о раненых уточняется.
Кроме того, вблизи Пологов и Большой Белозерки Запорожской области потери врага составили 115 военнослужащих ранеными, уничтожены 5 единиц военной техники разного типа, зенитный ракетный комплекс и склад боеприпасов.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников предупредил россиян, что руководство РФ готовится к новой мобилизации и уже через неделю планирует закрыть границы.